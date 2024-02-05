الزمالك يُعلن تعاقده مع الفلسطيني ياسر حمد رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الزمالك صباح اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع اللاعب الفلسطيني ياسر حمد لتدعيم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووصل الفلسطينى ياسر حمد مدافع الزمالك الجديد إلى القاهرة الجمعة الماضى قبل الخضوع للكشف الطبى ثم الانضمام لتدريبات الفارس الأبيض بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمى وقيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية.

وسبق لياسر حمد اللعب في مصر عن طريق النادي المصري في الفترة ما بين يناير إلى يوليو عام 2022.

وبعد رحيله عن المصري انتقل إلى الريان القطري ثم القادسية الكويتي ونورث إيستد يونايتد الهندي.

وشارك ياسر حمد مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أسيا، ودع منتخب فلسطين البطولة بعد الخسارة أمام منتخب قطر، بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما الاسبوع الماضى، على ملعب استاد البيت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا.