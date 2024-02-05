"ويليامز" يدخل تاريخ أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - دخل رونوين ويليامز حارس جنوب أفريقيا، تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تصديه لـ4 ركلات ترجيح في لقاء الرأس الأخضر بربع نهائي النسخة المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وفاز منتخب جنوب أفريقيا على الرأس الأخضر بنتيجة 2-1 بركلات الترجيح، بعد تعادل سلبي استمر 120 دقيقة، ليصعد البافانا بافانا إلى نصف نهائي الكان بعد غياب دام 24 عاماً منذ نسخة 2000.

وأشار الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إلى أن ويليامز بات أول حارس في تاريخ كأس الأمم الأفريقية يتصدى لـ4 ضربات ترجيح منذ انطلاقة البطولة عام 1957.

وقال ويليامز إنه يشعر بسعادة عارمة، ليس بسبب تألقه في ضربات الترجيح، ولكن بسبب الصعود إلى نصف النهائي.

وأضاف: "أشعر كأنني على سطح القمر.. نستحق التأهل لأننا قاتلنا جميعا كفريق، والأمر لا يتعلق بي وحدي".

وتابع:" محلل الأداء لعب دوراً مهماً في نجاحي بضربات الترجيح، الفضل يرجع له أيضا في هذا التألق".

ولعب ويليامز صاحب الـ32 عاما، دورا محوريا في تتويج صن داونز بلقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، بعدما تصدى لضربة جزاء من جلبيرتو لاعب بيترو أتلتيكو الأنجولي في ربع النهائي، ثم أخرى من علي معلول نجم الأهلي المصري في نصف النهائي.

وأعاد ويليامز صلابة دفاع البافانا، بعدما حافظ على نظافة شباكه لـ4 مباريات متتالية في كأس الأمم الأفريقية، أمام ناميبيا (4-0) وتونس (0-0) في دور المجموعات ثم المغرب (2-0) في ثمن النهائي، فضلا عن لقاء الأمس، معادلا رقم مواطنه أندريه آرندسي في نسخة 1996، التي توج بها منتخب جنوب أفريقيا.