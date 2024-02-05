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ثلاثي عربي في تشكيل ربع نهائي كأس آسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - اختير عبد الله نصيب، مدافع منتخب الأردن، ولاعبا منتخب قطر، لوكاس مينديز ومشعل برشم، ضمن التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس أمم آسيا.

وجاءت التشكيلة، التي نشرها الحساب الرسمي للبطولة القارية كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم "قطر".

الدفاع: سيل يونج "كوريا الجنوبية"، لوكاس مينديز "قطر"، عبد الله نصيب "الأردن".

الوسط: محمد محبي "إيران"، هيديماسا موريتا "اليابان"، علي رضا جهانبخهاش "إيران"، أوديلجون حمروبيكوف "أوزبكستان".

الهجوم: كريج جودوين "أستراليا"، سردار آزمون "إيران"، هيونج مين سون "كوريا الجنوبية".

يُذكر أن منتخب الأردن سيلاقي كوريا الجنوبية، بينما تلعب قطر مع إيران، في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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