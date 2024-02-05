"كولر" يجهز بدلاء الأهلي في ودية سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الأهلي مباراة ودية مع فريق سموحة في الثالثة عصر اليوم الاثنين، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 16 فبراير الجاري في دوري ابطال أفريقيا.

وتأكد غياب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الجديد، عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، بسبب الإصابة بسد في العضلة الخلفية والتي تحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة اسبوعين.

ومن جانبة، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يعقد أي جلسات مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك اتجاه لتجديد عقد معلول، ولكن النادي منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني، أحقية تحديد المدة التي سيتم الاتفاق عليه لتجديد عقده".

وفي سياق متصل يحل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء يوم 16 من شهر فبراير الجاري لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال افريقيا.

ويخوض الاهلي لقاء 16 فبراير الجاري محتلا صدارة الترتيب للمجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط بينما يأتي فريق شباب بلوزداد الجزائري ثالثا في المجموعة برصيد أربع نقاط.