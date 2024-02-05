شبانة ردا على تقرير فيتوريا : غير واقعى وتعاملنا مع مدرب"فاضى"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، التقرير الذي أصدره المدير الفني البرتغالي السابق للمنتخب المصري روي فيتوريا.

حيث رد شبانة على البرتغالي فيما يخص اشادته باستحواذ الفراعنة وصناعة الفرص خلال الكان قائلا: ان منتخبنا الوطني هو الأكثر فقدانا للكرة في وسط الملعب ، بجانب ان هناك لاعبين ظهروا للنور من خلال بوابة منتخب مصر ، كما استعاد قدوس بريقه مع غانا على حساب منتخبنا الوطني.

وتعجب شبانة من احد نقاط تقرير فيتوريا والذي القى فيه اللوم على الاصابات التي طالت صلاح والشناوي، اضافة لتراجع مستوى بعض اللاعبين، وأكد شبانة على ان اللوم الأكبر في مستوى اللاعبين يرجع لاختيارات المدير الفني البرتغالي.