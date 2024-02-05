بلدية المحلة يتعاقد مع عبد الله جمعة رسمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن مسؤولو نادي بلدية المحلة بشكل رسمي، التعاقد مع لاعب الزمالك السابق عبد الله جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر.

وكان جمعة قد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الزمالك، منذ أيام قليلة.

ونشر فريق بلدية المجلة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " X" تويتر سابقاً، يعلن عن ضم اللاعب بعنوان: " الساحر الآن في بلدية المحلة".

وتعد هذه هي الصفقة الثالثة لفريق بلدية المحلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضم الفريق لكلا من: " حمزة مجدي من الداخلية، ومحمد النهيري من الرجاء المغربي".