شيكابالا: لا يوجد لاعب مثل عبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عبر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، عن سعادته بانضمام عبد الله السعيد لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، إلى صفوف " الفارس الأبيض".

وتحدث شيكابالا في تصريحات عبر قناة " أون تايم سبورتس" قائلاً: " من لا يشعر بالسعادة وعبد الله السعيد يلعب بجواره ، فهو نجم كبير ولاعب يصنع الفارق"، وحتى وقتنا هذا لا يوجد لاعب مثل عبد الله السعيد".

وأضاف: " أطالب كل من يتحدث عن فرق السن، أن ينظر إلى الأداء داخل الملعب فقط".

وتابع: " لا احتاج طلب الدعم من جماهير نادي الزمالك، فهم دائماً الداعم الأساسي للفريق، في أسوأ فتراته قبل الانتصارات".

وواصل: " صفقات الزمالك الجديدة على أعلى مستوى فني، ونرى ذلك بشكل كبير خلال التدريبات، ولكن أطالب الجماهير بالصبر وعدم الاستعجال على أحد من اللاعبين".

واختتم قائد الزمالك تصريحاته: " الصفقات الجديدة سوف تفيد الفريق، وسترون فريقاً آخر خلال المرحلة المقبلة".