الاتحاد المغربي يجدد الثقة في وليد الركراكي

ياسر رشاد - القاهرة - جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم الثقة في وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا بكوت ديفوار 2023.

وكشف الموقع الرسمي للجامعة المغربية "اتحاد الكرة" برئاسة فوزي لقجع، عن عقد اجتماعات مكثفة مع المدرب المغربي بخصوص معرفة أسباب الخروج من الكان بكوت ديفوار.

وأشار إلى أن الركراكي قام باستعراض مراحل الاستعداد للبطولة والنتائج التي حدثت، قبل الخروج من هذه المسابقة.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم أن الركراكي كان يرغب في التتويج باللقب، وأن الخروج من دور ثمن النهائي جعلت الجماهير تشعر بالحزن.

وطالب رئيس الاتحاد المغربي أنه لابد من العمل والاستمرار في العطاء مع بذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة للعودة مرة أخري للمكانة التي يستحقها أسود الأطلس.

وأكد لقجع أنه جدد الثقة في وليد الركراكي، لقيادة المنتخب في المرحلة المُقبلة، ومنحه الدعم الكامل، من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها الكرة المغربية.