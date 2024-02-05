جوزيه جوميز يقرر: مران الزمالك على فترتين غدا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد توليه المسئوليه رسميا

الإثنين 05/فبراير/2024 - 05:03 م 2/5/2024 5:03:01 PM

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريب غداً الأحد على فترتين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول في الثانية عشرة ظهر الغد على ملعب النادي، على أن يخوض الفترة الثانية في السادسة مساءً.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.