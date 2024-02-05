اخبار الرياضه

الزمالك يعلن عن التعاقد مع زياد كمال رسميا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - فى المؤتمر الصحفي

الإثنين 05/فبراير/2024 - 08:46 م 2/5/2024 8:46:32 PM

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رسمياً مع زياد كمال لاعب فريق إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع إدارة إنبي.

يأتي التعاقد مع زياد كمال في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا