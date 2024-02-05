الزمالك يعلن عن التعاقد مع زياد كمال رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - فى المؤتمر الصحفي

الإثنين 05/فبراير/2024 - 08:46 م 2/5/2024 8:46:32 PM

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رسمياً مع زياد كمال لاعب فريق إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع إدارة إنبي.

يأتي التعاقد مع زياد كمال في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي .