وديتان تجهز الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - انهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي إجراءات الاتفاق على تنظيم وديتين امام فريقي غزل المحلة والداخلية يومى 7و8 فبراير الجاري وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء سيراميكا كليوباترا منتصف الشهر المذكور بمسابقة الدوري المحلي.

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ومن المقرر أن تقام ودية غزل المحلة على ملعب أحد الفنادق بالمحافظة بينما يحتضن ستاد الإسماعيلية ودية الداخلية.

ويتطلع جهاز الدراويش لتحقيق الانسجام والتناغم بين كافة عناصر لاسيما الوجوه الجديدة التي تم ابرام التعاقد معها في الميركاتو الشتوي الجاري.

يذكر أن إدارة الإسماعيلي قد نجحت في حل أزمة إيقاف القيد وانتداب مجموعة من العناصر الجديدة بغرض تصحيح المسار وإسعاد الجماهير.