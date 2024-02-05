ميسي ضد صلاح.. منتخب مصر ينافس الأرجنتين وإسبانيا في كأس العالم 2026

توقع الذكاء الاصطناعي، مواجهة نارية بين محمد صلاح وليونيل ميسي، وذلك بوقوع منتخب مصر مع الأرجنتين وإسبانيا، في كأس العالم 2026.

وتوقع الذكاء الاصطناعي، المنتخبات المتأهلة إلى منافسات كأس العالم 2026، وتوزيع المجموعات، حيث وقعت مصر، في المجموعة السادسة.

وتواجد منتخب مصر، بحسب التوقع، في المجموعة السادسة مع الأرجنتين وإسبانيا، بالإضافة إلى إندونيسيا.

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ونشر أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، صورة للمجموعات المتوقعة، في كأس العالم 2026، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب حسن:”منتخب مصر مع الأرجنتين وإسبانيا في مجموعة واحدة، الذكاء الاصطناعي يتوقع المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2026 وتوزيع المجموعات”.

وستقام منافسات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث ستقام في الصيف وستلعب مباراة الافتتاح يوم 11 يونيو 2026 على ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو سيتي.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يحتل الصدارة برصيد 6 نقاط.