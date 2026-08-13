سقطت المنافسة أمام الحزن.. رونالدو يواسي ميسي بعد خسارة والده برسالة مؤثرة

دبي - فريق التحرير: في حدث لافت خطف أنظار الملايين حول العالم، وضع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو منافسته التاريخية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جانباً، ليوجّه إليه، وللمرة الأولى، رسالة دعم علنية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا الموقف الإنساني إثر الفاجعة التي ألمّت بميسي، بعد وفاة والده ووكيل أعماله، خورخي ميسي، عن عمر ناهز ٦٨ عاماً.

وكان ليونيل ميسي قد كسر صمته بنشر رسالة وداع مؤثرة لوالده عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، عبّر فيها عن حزنه العميق، كاشفاً عن مدى صعوبة المرحلة التي يمر بها، وكتب: «لا أعرف ماذا سأفعل بدونك.. ولا أعرف كيف سأستمر».

وفي لفتة مفاجئة، ظهر كريستيانو رونالدو بين التعليقات على منشور ميسي، موجهاً إليه كلمات المواساة والدعم، حيث كتب: “عناق كبير لك ولأحبائك في هذه الأوقات الصعبة يا ليو. كن قوياً”.

ويُعد هذا التفاعل المباشر بين النجمَين عبر منصات التواصل الاجتماعي لافتاً، خصوصاً أنه يأتي بعد أكثر من عقد من المنافسة التاريخية بينهما، التي شكّلت واحدة من أبرز صفحات كرة القدم العالمية.

وكان خورخي ميسي قد توفي فجر السبت ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦، عن عمر ناهز ٦٨ عاماً، في مدينة روزاريو الأرجنتينية، بعد صراع طويل مع المرض.