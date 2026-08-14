هاندا أرتشيل إلى لندن في مهمة غير متوقعة… وهذا الرجل في قلب الحكاية

دبي - فريق التحرير: أعلنت الممثلة التركية هاندا أرتشيل عن توجهها لخوض تجربة جديدة في مجال الكتابة والصياغة الدرامية، مشيرةً إلى أنها تعكف حالياً على تطوير نص سينمائي جديد خلال استراحتها الفنية الراهنة.

وفي تصريحات صحفية حديثة أدلت بها في منطقة “إتيلر” بالعاصمة إسطنبول، كشفت أرتشيل أنها تستغل فترة إجازتها في صقل مهاراتها في مجال سرد القصص وكتابة السيناريو، تحضيراً للموسم المقبل. وأوضحت أنها تركز حالياً على صياغة التفاصيل وبناء الحبكة، من دون الكشف عن التفاصيل الكاملة للمشروع إلى حين اكتماله.

وتسعى النجمة التركية، من خلال هذه الخطوة، إلى توسيع آفاقها الفنية وعدم الاقتصار على الأدوار التمثيلية أو النمط الرومانسي، مستفيدةً من الأصداء الإيجابية لتجربتها السابقة في فيلم “عالمان وأمنية واحدة”، الذي شاركت في كتابته وبطولته.

وبالتزامن مع تحركاتها الفنية، تتداول وسائل الإعلام والمنصات المهتمة بالدراما التركية أنباءً عن سفر هاندا إلى العاصمة البريطانية لندن في نهاية شهر أغسطس، بهدف تطوير قدراتها في مجال الكتابة، وسط تقارير تتحدث عن تلقيها دعماً مهنياً من المنتج أونور غوفنتام، صاحب شركة OGM Pictures، لتقديم أعمالها المستقبلية عبر المنصات الرقمية.

وتأتي هذه التطورات وسط شائعات متزايدة تناقلتها الصحافة التركية حول وجود علاقة تجمعها بالمنتج الفني، عقب انفصالها الأخير عن رجل الأعمال هاكان صابانجي، ولا سيما بعد رصد ظهورهما معاً في لندن، من دون صدور أي تأكيد أو نفي رسمي حتى الآن من الأطراف المعنية.