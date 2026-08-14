كيفانش تاتليتوغ يختفي فجأة من إنستغرام بدون انذار.. أي حقيقة يخفي وراء قراره؟

دبي - فريق التحرير: أثار قرار النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تفاعلاً واسعاً، بعدما أصبح حسابه على “إنستغرام” غير متاح، إلى جانب توقفه عن استخدام حسابه على منصة “إكس”.

وبحسب الصحافية والكاتبة موغيه داغستانلي إردوغان، اتخذ تاتليتوغ القرار بمفرده، من دون أن يُبلغ حتى المقربين منه مسبقاً. وعندما سُئل عن سبب إغلاق حساباته، نُقل عنه قوله: “أردت ذلك، لذلك قررت أن أفعل. لا يوجد سبب خاص أو مهم”، في إشارة إلى أن قراره لم يكن مرتبطاً بأزمة أو سبب استثنائي.

وأشارت الصحافية إلى مقابلة سابقة وصف فيها تاتليتوغ نفسه بأنه شخص يشعر بالملل سريعاً ويميل إلى اتخاذ قرارات عفوية في حياته، وربطت ذلك بقراره الابتعاد عن مواقع التواصل، من دون تقديم هذا الأمر باعتباره تفسيراً رسمياً صادراً عن النجم التركي.

ويبدو أن حساب تاتليتوغ على “إنستغرام” تم تعليق تفعيله، ما يعني أن عودته إلى المنصة تبقى واردة في المستقبل، بينما يبدو موقفه من حسابه على “إكس” مختلفاً، إذ لا ينوي حالياً العودة إلى استخدامه.

وبحسب المعلومات المتداولة، لا توجد أي مؤشرات على وجود أزمة أو خلاف يقف وراء قرار تاتليتوغ، كما لا يبدو أنه مرتبط بالضرورة بما يُعرف بـ”الابتعاد الرقمي”، بل هو قرار شخصي اختار النجم التركي اتخاذه، بعيداً عن التكهنات والبحث عن أسباب خفية.

ويأتي هذا القرار ليؤكد مرة أخرى ميل كيفانش تاتليتوغ إلى اتخاذ خطواته بعيداً عن الضغوط، فيما يبقى من غير المعروف ما إذا كان سيعود إلى “إنستغرام” مستقبلاً، خصوصاً أن الصفحة أصبحت تظهر عند البحث عنها رسالة تفيد بأن الصفحة غير متاحة.