آخر تطورات مسلسل “عشماوي” لرمضان ٢٠٢٧.. مفاجآت بالجملة في الأبطال والأحداث

دبي - فريق التحرير: يقترب مسلسل “عشماوي” للفنان محمد رمضان من دخول مرحلة التنفيذ الفعلي، بعدما انتهت ورشة العمل من المعالجة الدرامية الكاملة، وإنجاز كتابة أول خمس حلقات من المسلسل، الذي صاغه المؤلف أحمد إسماعيل أمين، تمهيدًا لبدء التصوير منتصف سبتمبر المقبل، والمشاركة في سباق دراما رمضان ٢٠٢٧.

وبالتزامن مع استكمال التحضيرات الخاصة بالشخصيات والأماكن الرئيسية، بدأ المخرج بيتر ميمي مرحلة اختيار بقية أبطال العمل. وتشهد قائمة الترشيحات والتعاقدات النسائية أسماءً بارزة، إذ تدخل الممثلتان إيمان العاصي وميرنا نور الدين بقوة ضمن قائمة المرشحات للبطولة النسائية، فيما تجري إيمان العاصي محادثات متقدمة للانضمام إلى العمل، وهو ما قد يمثل تعاونها الثاني مع محمد رمضان بعد نجاحهما في مسلسل “جعفر العمدة”.

كما تعاقدت الممثلتان دنيا سامي وريم مصطفى رسميًا على المشاركة في بطولة العمل، إلى جانب الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، التي تجسد دور والدة البطل، والممثل عصام السقا.

ويغوص مسلسل “عشماوي” في كواليس وعوالم السجون من خلال قصة درامية تعتمد بشكل أساسي على الصراعات الإنسانية والنفسية المعقدة. ويرصد العمل التحولات الحادة التي تفرضها البيئة القاسية على الشخصيات، وما ينتج عنها من مواجهات متصاعدة ومثيرة، في إطار يمزج بين التشويق والإثارة والدراما الاجتماعية، وهو من انتاج شركة الصباح ومن المقرر عرضه عبر قنوات mbc.