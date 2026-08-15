حفيدتان جديدتان للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: في فرحة جديدة للعائلة الملكية الأردنية، أعلن الديوان الملكي الهاشمي، يوم الجمعة، أن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس رُزقا بتوأمتين.

وتقدّم الديوان الملكي بالتهنئة إلى الأميرة إيمان وزوجها بهذه المناسبة السعيدة، كما بارك للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بحفيدتيهما الجديدتين، سائلاً الله أن يحفظ المولودتين ويرعاهما في كنف والديهما والأسرة الهاشمية.

ولم يكشف الإعلان عن اسمي التوأمتين أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بولادتهما، مكتفياً بالإشارة إلى قدومهما وتقديم التهاني إلى والدَيهما والعائلة الملكية.

وتُعد الأميرة إيمان الابنة الكبرى للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وكانت قد احتفلت بزفافها إلى جميل ألكساندر ترميوتس في آذار/مارس ٢٠٢٣، خلال مراسم أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان.

وكانت الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني وزوجها السيد جميل ترميوتس قد رُزقا بابنتهما الأولى، أمينة، في ١٦ شباط/فبراير ٢٠٢٥.