ترافيس كيلسي يتحدّث أخيرًا عن زفافه من تايلور سويفت.. وهذا ما قاله

دبي - فريق التحرير: كسر نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي صمته، ليتحدّث للمرة الأولى علنًا عن تفاصيل حفل زفافه من نجمة البوب تايلور سويفت، الذي أُقيم في قاعة “ماديسون سكوير غاردن” الشهيرة في الرابع من يوليو الماضي.

وعلى الرغم من التسريبات والتلميحات العديدة التي تداولها المقربون وبعض الضيوف المشاهير حول الحفل الفاخر خلال الأسابيع الماضية، التزم العروسان الصمت التام، قبل أن يقرر كيلسي مشاركة بعض مشاعره مع وسائل الإعلام.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم أمس الأربعاء، في المعسكر التدريبي لفريقه “كانساس سيتي تشيفس”، عبّر كيلسي عن سعادته البالغة بفترة الإجازة الموسمية، قائلًا: “لقد كان حفل الزفاف أجمل ليلة في حياتي، وأنا ممتن حقًا لكل من حضر وشاركنا الفرحة والاحتفال”.

ووجّه النجم الأميركي تحية خاصة إلى قائمة الحضور الحاشدة، التي ضمت نحو ألف مدعو، من بينهم أفراد العائلتَين والأصدقاء المقربون، إلى جانب نخبة من الرياضيين وأبرز نجوم الصف الأول في هوليوود والعالم.

ولم يكشف كيلسي عن الكثير من التفاصيل الدقيقة، مكتفيًا بوصف تلك الأمسية بأنها كانت “ليلة جنونية ومليئة بالاحتفالات الصاخبة والمبهجة”.

وفي ختام حديثه، أشار نجم الـNFL إلى أنه يغلق صفحة الاحتفالات مؤقتًا، ليوجّه كامل تركيزه وطاقته نحو الاستعداد للموسم الكروي الجديد لعام ٢٠٢٦، الذي من المقرر أن تنطلق منافساته رسميًا الشهر المقبل.

وفي غضون ذلك، لا يزال الملايين من عشاق الثنائي حول العالم بانتظار نشر الصور الرسمية الأولى من هذا الزفاف، فعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على الحدث الذي شغل الأوساط الفنية والرياضية عالميًا، لم تُنشر حتى اليوم أي صور رسمية من الحفل.

وكان الثنائي قد دخلا القفص الذهبي يوم السبت الموافق الرابع من يوليو ٢٠٢٦، في احتفالية ضخمة احتضنتها قاعة “ماديسون سكوير غاردن” الشهيرة في قلب مدينة نيويورك، ليبقى الغموض والتشويق يحيطان بتفاصيل إطلالتهما ولحظاتهما الخاصة، التي لا تزال بعيدة عن أعين الصحافة وعدسات الكاميرات.