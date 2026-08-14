هاندا أرتشيل خارج “المنظمة”..  والجميلة بَنسو سورال في الواجهة

دبي - فريق التحرير: تتواصل التحضيرات على قدم وساق للموسم السابع من المسلسل التركي الشهير “المنظمة”، الذي يُعرض عبر قناة TRT1. ومع استمرار العمل على الموسم الجديد من إنتاج شركة Double Click، يترقب الجمهور معرفة النجمة التي ستتولى دور البطولة النسائية الجديدة.

وبحسب المعلومات المتداولة من كواليس العمل، تجري حاليًا مفاوضات مع الممثلة التركية بَنسو سورال لتولي الدور، وذلك بعد مشاركتها أخيرًا في مسلسل “أعمال منظمة: كنز قارون”.

قفزة زمنية في الموسم الجديد

وتتواصل مفاوضات اختيار الممثلين للشخصيات الجديدة التي ستنضم إلى الموسم السابع، وسط أنباء عن إجراء قفزة زمنية ضمن الأحداث.

وبحسب المعلومات المتداولة، سيظهر ألتاي، الشخصية التي يجسدها تولغا ساريتاش، أمام الجمهور في الموسم الجديد متزوجًا ولديه أطفال.

وكان تولغا ساريتاش قد عاش مؤخرًا تجربة الأبوة للمرة الأولى في حياته الواقعية أيضًا.

وكانت قد ترددت مؤخرًا أنباء عن احتمال انضمام النجمة التركية هاندا أرتشيل إلى الموسم الجديد من “المنظمة”، إلا أن هذه المعلومات غير دقيقة، إذ إن أرتشيل مرتبطة حاليًا بأعمال سينمائية، ولا توجد مفاوضات بينها وبين صنّاع المسلسل بشأن المشاركة فيه.