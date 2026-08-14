بالفيديو: حركة واحدة أثارت الشائعات.. هل تنتظر كورتني كردشيان طفلها الثاني؟

دبي - فريق التحرير: أثارت كورتني كردشيان وترافيس باركر شائعات حول حملها بعد ظهورهما معًا على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلم باركر الوثائقي «Travis Barker: Louder Than Fear» في لوس أنجلوس.

وظهر الثنائي معًا خلال الفعالية، حيث شوهد باركر وهو يلمس بطن كردشيان ويداعبه، في لحظة أثارت تكهنات واسعة بين الجمهور حول احتمال انتظارهما طفلهما الثاني معًا، رغم أن أيًا منهما لم يؤكد رسميًا وجود حمل.

وتزوجت كردشيان وباركر عام ٢٠٢٢، واستقبلا طفلهما الأول معًا، ابنهما روكي ثيرتين، في نوفمبر ٢٠٢٣.

وسبق أن تحدث الثنائي الخليج 365 عن رحلتهما نحو الإنجاب، بما في ذلك خضوعهما لعلاجات للخصوبة وتجربة فقدان الحمل.

ويتناول الفيلم الوثائقي الجديد حياة باركر ومسيرته المهنية، بما في ذلك تعافيه بعد حادث تحطم الطائرة الذي تعرض له عام ٢٠٠٨، وأصيب خلاله بجروح بالغة.

كما تظهر كردشيان في الفيلم، الذي يستعرض جوانب من حياة باركر الشخصية وعلاقته بعائلته.

ويتطرق الفيلم الوثائقي أيضًا إلى تجربة فقدان الحمل التي عاشها الثنائي عام ٢٠٢١، قبل أن يستقبلا ابنهما روكي.

وأوضح باركر وكردشيان سابقًا أنهما قررا التحدث عن هذه التجربة علنًا من خلال الفيلم، لأنهما يأملان في أن يجد أشخاص آخرون أنفسهم في قصتهما ويشعروا بأنهم ليسوا وحدهم في خوض مثل هذه التجربة.

ويأتي العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس قبل أيام قليلة من بدء عرضه عبر منصتي «Hulu» و«Disney+» في ١٣ أغسطس.

وأعادت لقطات الثنائي على السجادة الحمراء إشعال التكهنات حول حمل كردشيان، بعدما بدا أن باركر يلمّح إلى احتمال انتظارهما طفلهما الثاني من خلال وضع يده على بطنها، ما دفع الجمهور إلى التساؤل: هل تستعد كورتني كردشيان وترافيس باركر لاستقبال طفل جديد، أم أن الأمر مجرد لحظة رومانسية أمام الكاميرات؟