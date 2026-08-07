بعد السخرية من مظهر جورجينا رودريغيز .. زوجة ميسي تدعمها

أثارت عارضة الازياء جورجينا رودريغيز، خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور لها أثناء عطلتها الصيفية، ظهرت فيها بملابس السباحة، حيث ركز عدد من المتابعين على ظهور السيلوليت بشكل طبيعي على ساقيها، ما فتح باباً واسعاً للنقاش حول معايير الجمال وصورة المرأة في مواقع وسائل التواصل.

جورجينا ترد على الانتقادات بذكاء

ورغم أن جورجينا تُعد من أبرز أيقونات الموضة والجمال، فإنها عمدت الى نشر صورتها على انستغرام بملابس البحر (المايوه) باللون الأبيض من قطعتين استعرضت من خلاله جسمها ومظهرها أمام المرآة بكل جرأة وثقة بالنفس، وأرفقتها بمجموعة من الصور التي التقطت لها خلسة من قبل الباباراتزي خلال تواجدها على اليخت، واتبعتها بصورة أخرى لها وهي تحتسي القهوة وتأكل قطعة من الكاتو وتغمز بعينها، في إشارة الى انها لا تهتم لكل ما يقال عن جسمها والسيلوليت.

جورجينا تصف السيلوليت بأنها ظاهرة طبيعية

ونجحت جورجينا في قطع الطريق أمام التعليقات من خلال رسائل نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس ثقتها بنفسها، مؤكدة أن الجمال الحقيقي لا يرتبط بجسد مثالي أو خالٍ من العيوب الطبيعية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن جورجينا اعتبرت أن السيلوليت ظاهرة طبيعية تعاني منها غالبية النساء، وأن التركيز المبالغ فيه على تفاصيل الجسد والصورة المثالية يعكس ضغوطاً غير واقعية تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان بعض رواد مواقع التواصل قد سارعوا إلى توجيه انتقادات وتعليقات ساخرة من السيلوليت في جسم جورجينا الرياضي، معتبرين أن مظهرها لا يتطابق مع الصورة المثالية التي يروج لها البعض عبر المنصات الرقمية كعارضة أزياء.

دعم لافت من أنتونيلا روكوزو

اللافت في القضية كان دخول أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خط الأزمة، حيث أبدت دعمها لجورجينا من خلال التفاعل مع رسالتها، في خطوة فسرها كثيرون على أنها تضامن نسائي ورسالة واضحة ضد التنمر الإلكتروني وانتقاد أجساد النساء.

وأشاد المتابعون بموقف أنتونيلا، خاصة أن العلاقة بين عائلتي ميسي ورونالدو غالباً ما تكون محط اهتمام جماهير كرة القدم، ليؤكد هذا الموقف أن المنافسة الرياضية لا تمنع تبادل الدعم في القضايا الإنسانية.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

انقسمت آراء الجمهور بين من انتقد الصور، ومن اعتبر أن الهجوم على جورجينا غير مبرر، مؤكدين أن ظهور السيلوليت أمر طبيعي ولا ينتقص من جمالها أو أناقتها.

ورغم الضجة الحاصلة، تواصل جورجينا مشاركة لحظات عطلتها الصيفية مع عائلتها، إلى جانب مواصلة أنشطتها في عالم الموضة والإعلانات، دون أن تؤثر الانتقادات في حضورها أو نشاطها على منصات التواصل.

مجلة لها