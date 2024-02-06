"رالي حائل الدولي" يواصل حضوره ويجدد حماس وشغف عشاقه

الرياص - اسماء السيد - حائل: يواصل رالي حائل تويوتا الدولي الذي يعد أقوى وأهم الراليات في الوطن العربي حاليًا، ومن بين الراليات المميزة في العالم، حضوره الدولي لأكثر من 19 عامًا، ويستقطب سنويًا أعدادًا كبيرة من السائقين والدراجين من مختلف الجنسيات.

من حلم إلى واقع

وتعود فكرة الرالي الأشهر محليًا لأمير منطقة حائل السابق سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الذي طرح الفكرة وسعى لتنفيذها وتحويلها من حلم إلى واقع، بدأ عام 2006م متواصلًا بكل نجاح وتميز حتى الآن في رحلة امتدت لنحو 19عامًا.

وأصبح رالي حائل تويوتا الدولي 2024 يمثل الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للراليات "الباها" بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل وسمو نائبه في مسيرة عالمية متواصلة.

وخلال أيام ينطلق رالي حائل تويوتا الدولي 2024 ويستمر على مدى ثلاثة أيام 8 -10 شباط (فبراير)، عبر ‏افتتاح جولات بطولة كأس العالم فئة - باها 2024 في أرض المملكة من خلال رالي حائل ‏تويوتا الدولي.