ملف الخليج 365| صفقات الزمالك.. عرض صلاح.. وتألق موديست

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الخليج 365 عدة موضوعات هامة، أمس الإثنين، أبرزها مؤتمر تقديم صفقات الزمالك الجديدة، وعرض اتحاد جدة الجديد للتعاقد مع محمد صلاح، وتألق موديست أمام سموحة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الإثنين:

"72 مليون إسترليني".. الدوري السعودي يكرر عروضه المغرية لضم محمد صلاح

أفادت بعض التقارير الإنجليزية أن نادي اتحاد جدة ينوي تجديد عروضه المغرية لليفربول ومحمد صلاح من أجل ضم الجناح المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"خلال إعلان الصفقات".. مدرب الزمالك الجديد يقدم وعدًا لمجلس الإدارة والجماهير

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك الجديد سعادته لقيادة فريق الزمالك، مؤكدا على المجهود الكبير الذي بذله مجلس إدارة النادي خلال الـ100 يوم الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هاني شاكر وظهور عبدالله السعيد".. لقطات من مؤتمر الزمالك لتقديم الصفقات الجديدة (صور)

شهد المؤتمر الصحفي لإعلان صفقات نادي الزمالك، التي تمت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، تواجد العديد من النجوم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أرقى ناد في مصر".. حسين لبيب يتعهد باسترداد حقوق كل من تعرض للظلم في الزمالك

تعهد حسين لبيب في المؤتمر الصحفي لتقديم صفقات الزمالك الجديدة، باسترداد حقوق كل من تعرض للظلم في الزمالك خلال الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هشام نصر: جماهير الزمالك لا تقبل بالمركز الثاني.. ونحن أكبر قلعة رياضية في مصر

قال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك إن ناديه أكبر قلعة رياضية في مصر والجماهير لا تقبل بالمركز الثاني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. بيراميدز يوجه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو

أعلن نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه الأجنبي المعاون، عبر بيان رسمي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"موديست يسجل وعودة رضا سليم".. الأهلي يفوز على سموحة وديًا بثنائية

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق سموحة السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، على ستاد " السلام".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

البنك الأهلي يعلن عبر الخليج 365 التعاقد مع لاعب الزمالك لمدة 3 سنوات

أعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، التعاقد مع أسامة فيصل لاعب فريق الزمالك بشكل نهائي لمدة ثلاثة سنوات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد الخروج الأفريقي".. الاتحاد المغربي يجدد الثقة في الركراكي رسميًا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تجديد الثقة في المدير الفني للمنتخب وليد الركراكي، بعد الخروج المبكر من أمم أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ملف الصفقات وقرار بخصوص النائب".. الخليج 365 يكشف تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماع داخل مقر النادي بالجزيرة بعد قليل، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا