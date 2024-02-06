ضياء السيد: أحاديث مستمرة مع كيروش للعودة لتدريب منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق أن اتحاد كرة القدم المصري يواجه أزمات كثيرة في الهيكل الإداري وعدم وجود لجان فنية قادرة على تقييم الأمور بشكل جيد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك 5 مدربين مرشحين لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر، وفي كلام مع كيروش بالفعل حسبما وصلني، ورجيرو ميكالي بعيد تماما، وهناك كلام مع هوجو بروس.. ومن الصعب التعاقد مع هيرفي رينار وهو مرتبط بعقد سارٍ مع فرنسا للسيدات".

وأكمل: "هناك حديث مع كارلوس كيروش للعودة مجددا لتدريب منتخب مصر، وحال عودته ليس شرطًا ان اكون متواجدا معه".

راتب متبقي لفيتوريا..

وأشار إلى أن اتحاد الكرة أخطأ في اصدار بيان شامل تعيين مدير فني للاتحاد مع اقالة فيتوريا وجهاز الكرة النسائية، والمدرب البرتغالي حصل على 820 الف يورو شرط جزائي ولازال هناك راتب متبقى له من شهر يناير.

وشدد على أنه لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة مع محمد شوقي وباقي الجهاز الفني كما أنه حصل على وعود كثيرة ولم يتم تنفيذها.