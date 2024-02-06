موتيابا: سعيد بالتوقيع للزمالك وعلاقتي بـ شيكابالا جيدة

ياسر رشاد - القاهرة - عبر ترافيس موتيابا الوافد الجديد للقلعة البيضاء عن بالغ سعادته الكاملة في تعاقده مع نادي الزمالك في الميركاتو الحالي بجانب على حفاوة استقبال لاعبي الزمالك له في أول مران بالقلعة البيضاء.

صرح ترافيس موتيابا في تصريحات خاصة "لـ بوابة الخليج 365" أعمل على حصد الثلاث نقاط مع الفريق في كل مباراة من أجل حصد البطولات وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

أضاف :" أكثر لاعب محتضنة خلال الفترة الحالية هو شيكابالا قائد الفريق والذي يعتبره أخًا له ".

هدفنا عودة الزمالك لمنصات التتويج

أكمل :" أسعى بكل قوة في مساعدة فريقه الزمالك في الفترة القادمة لعودة الزمالك إلى منصات التتويج ".

وأتم تصريحاتة :" سعيد جدًا بجماهير الزمالك على الشعور الطيب ، وانتظرهم في أول مباراة لنا لدعمنا ".