5 أرقام مميزة قبل مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

يلتقي اليوم منتخب الأردن نظيره كوريا الجنوبية في تمام الخامسة مساءً، ضمن مباريات نصف نهائي كأس آسيا المقامة حاليُا في قطر.

وتأهل منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز على طاجيكستان بهدف دون رد في مباراة ربع النهائي، فيما تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى نصف النهائي بعد الفوز على منتخب أستراليا بهدفين لهدف في ربع النهائي.

وتعد هذه المباراة هي السابعة في تاريخ مواجهات المنتخبين ما بين رسمية وودية، حيث حققت كوريا الجنوبية الفوز في ثلاث مباريات، وتعادلا في ثلاث مباريات، ولم تتلقى كوريا أي هزيمة من منتخب الأردن.

سجل لاعبو منتخب كوريا الجنوبية سبعة أهداف في شباك المنتخب الأردني، فيما سجل لاعبو الأردن 4 أهدف في مرمى كوريا الجنوبية.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة بين منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا، حيث سبق لهما وأن تواجها في مبارتين انتهتا بالتعادل.

اقرأ أيضًا: بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا.. كم مباراة أدراها أمين عمر في أمم إفريقيا؟

يذكر أن لاعبو منتخب الأردن سجلوا عشرة أهداف في بطولة كأس آسيا الحالية، وهو أكثر بهدف مما سجله منتخب الأردن في آخر مشاركتين له ببطولة كأس آسيا واللتان لعبتا في عامي 2015، 2019.