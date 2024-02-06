"الصاحب ساحب".. إمام عاشور ينشر هذه الصورة ويعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، صورته رفقة محمود كهربا لاعب الفريق.

وعلق إمام عاشور على الصورة: "الصاحب ساحب، فخليك مع اللي يشوف عليك النعمة يتمنى لك الزيادة".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة 16 فبراير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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