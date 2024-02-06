الأهلي يعلن موعد انتظام أليو ديانج في التدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي موعد انتظام أليو ديانج في التدريبات الجماعية بعد العودة من المشاركة مع منتخب مالي بكأس الأمم الإفريقية.

وينتظم ديانج في التدريبات الجماعية بعد الغد الخميس، حيث أكد خالد بيبو أن لاعب خط الوسط المالي عاد بالفعل إلى القاهرة.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن مارسيل كولر منح ديانج راحة سلبية إضافية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

الجدير بالذكر أن فريق الأهلي واصل التدريبات اليوم الثلاثاء، من أجل الاستعداد لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

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