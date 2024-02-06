خاص.. حسام حسن يودع لاعبي فيوتشر تمهيدًا لتولي مهمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - تداولت بعض الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية أن اتحاد الكرة المصري استقر على تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن حسام حسن وصل منذ قليل الى معسكر فريق فيوتشر في برج العرب وودع اللاعبين وصافحهم وتمنى لهم التوفيق.

وأكد المصدر أن حسام حسن رحل عن المعسكر لبدء عمله مع منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأوضح أن نادي فيوتشر قد ألغى معسكر برج العرب ويعود للقاهرة بعد ساعات.

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