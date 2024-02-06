أحمد شمس: 5 ملايين جنيه حصيلة ميركاتو طنطا الشتوي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد شمس، عضو مجلس إدارة نادي طنطا، عن ميركاتو الفريق الشتوي، موضحا دعم صفوف الفريق بعدة صفقات ستصنع الفارق مع أبناء السيد البدوي خلال المرحلة المقبلة.

وقال شمس في تصريحات صحفية: "5 ملايين جنيه حصيلة النادي من اللاعبين الذين رحلوا عن صفوفنا في يناير الجاري".

وأضاف: "تعاقدنا مع 8 لاعبين لدعم صفوف الفريق من أجل تعويض اللاعبين الذين رحلوا وتعاقداتنا ستصنع الفارق فيما تبقى من الموسم".

وأتم: "نتمنى التوفيق للاعبينا الراحلين في خطوتهم المقبلة وطنطا دائما بوابة للانضمام لأندية القمة والدليل على ذلك انتقال محمد عاطف لصفوف الزمالك بجانب عبد الرحمن الدح الذي رحل للإسماعيلي".