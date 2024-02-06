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إنبي يهزم ممثل الأردن في إفتتاح البطولة العربية لتنس الطاولة

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق إنبي لتنس الطاولة "سيدات" في تحقيق الفوز على نظيره ممثل الأردن بنتيجة 0/3، في إفتتاح مباريات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وتقام بطولة الألعاب للأندية العربية للسيدات في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير .

وجاء مستوى لاعبات إنبى مميز ورائع، حيث لعب كل من: “نادين الدولتلي، ريم العراقي، هنا إبراهيم، سارة إبراهيم، نهى يسري، وفاطمة علاء“.

بينما حرص على حضور المباراة ومؤازرة الفريق البترولى الأستاذ/ علاء جبر رئيس الخليج 365 المصري وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ، حيث قام سيادته بتهنئة اللاعبات وجهازهم الفنى بعد تحقيق الفوز الأول بالبطولة ، مطالباً آياهم بضرورة حصد اللقب وتقديم عروض مميزة بالبطولة .

الجدير بالذكر أن 61 فريقًا عربيًا يشارك في البطولة، حيث يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن ثماني ألعاب وهي: “ تنس الطاولة ، الكرة الطائرة ، تنس الطاولة ، كرة السلة ، الرماية ، القوس والسهم ، المبارزة ، ألعاب القوى ، والكاراتيه“.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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