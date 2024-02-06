دوري المحترفين.. السكة الحديد يواصل استعداداته لمواجهة راية

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة أميز عزمي مجاهد، تدريباته الجماعية، استعداداً لمواجهة فريق راية يوم الإثنين المقبل، على ستاد حرس الحدود، خلال منافسات المرحلة الثانية من دوري المحترفين والمؤهلة إلى الدوري الممتاز.

وديات الفريق:

وخاض فريق السكة الحديد مباراته الودية الثانية اليوم الثلاثاء أمام فريق لافيينا، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف، وكان الفريق قد خاض مباراته الأولى أمام جمهورية شبين، على استاد نادي السكة الحديد وانتهت المباراة بثنائية نظيفة أحرزها محمد سمارة الوافد الجديد .

وكان فريق السكة قد نجح في تحقيق انتصارًا ثمينًا على فريق بتول أسيوط، بنتيجة هدف دون رد أحرزه اللاعب محمود عبد العاطي في المباراة الأخيرة بالدور الأول من مواجهات دوري المحترفين.

وبذلك يضمن الفريق المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد احتلاله المركز السادس برصيد 29 نقطة ضمن المراكز المؤهلة للمنافسة على الصعود حيث تأهل عشر فرق للمرحلة الثانية .

ويعمل أمير عزمي على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات السابقة مع العمل علي زيادة الانسجام بين اللاعبيـن خاصة الصفقات الجديدة التي تم ضمها خلال فترة القيد الشتوي في يناير الماضي قبل مواجهـة فريق راية في افتتاحيـة الدور الثاني والحاسم من بطولة دوري المحترفين والمقرر له في الثاني عشر من الشهر الجاري.

صفقات السكة الحديد:

يوسف مجدي عبدالغني قادماً من المقاولون العرب، وثنائي الزمالك محمد بيسو، حسام محمد قادماً من الجونة، أحمد السوداني قادماً من غزل المحلة، محمد سامي قادماً من بيراميدز، جرس مجدي قادماً من زد، محمود غالي قادماً من غزل المحلة، محمد ريعو قادماً من الانتاج الحربي، محمد سمارة قادماً من بتروجيت، النيجيري جعفر عبدالغفار قادماَ من رينجرز النيجيري لمدة مواسم في صفقة انتقال حر .

ترتيب دوري المحترفين: