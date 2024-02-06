" دورة ودية بالإمارات".. موعد الظهور الأول للتوأم مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي منذ قليل، تولي حسام حسن مهمة القيادة الفنية للمنتخب المصري، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعيين إبراهيم حسن مديراً للمنتخب.

وبعد تولي التوأم بشكل رسمي قيادة المنتخب، سوف يكون الظهور الأول لهما على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري، في دورة بالإمارات في مارس المقبل.

وكشف الاتحاد في وقت سابق، مشاركة المنتخب المصري في دور ودية بالإمارات في الفترة من 22 مارس حتى 26 مارس القادم، تحت مسمى " W Cup"، بمشاركة كلاً من تونس، كرواتيا ونيوزيلاندا.

وتقام الدورة بنظام خروج المغلوب، حيث تلعب مباراة الدور نصف النهائي يوم 22 مارس، فيما تلعب المباراة النهائية يوم 26 من الشهر نفسه.