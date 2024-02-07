القيعي يثير غضب الخطيب في الاهلي.. تفاصيل مثيرة

سيطرت حالة من الغضب على محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، بسبب تصريحات عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالقلعة الحمراء.

وكان عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الاهلي، قد أعلن في تصريحات تلفزيونية، عن تعيين مروان النايب مديرًا للتعاقدات.

وقال الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني”بلس 90″، إن الخطيب، عقد جلسة مع شركة الكرة بالنادي الاهلي برئاسة القيعي.

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وأوضح أن الجلسة تمت في وجود أعضاء الشركة بالكامل باستثناء أمير توفيق الذي يتواجد خارج البلاد.

وأشار إلى أن رئيس النادي الاهلي، أبدى استيائه من طريقة إعلان القرارات.

وتابع:” الخطيب أكد أن أي قرار لا بد أن يتم إعلانه عن طريق مجلس الإدارة أو المتحدث الرسمي، وأن يكون بالتنسيق مع إدارة النادي”.

واختتم:”الخطيب طالب الشركة بطرح أفكار جديدة خارج الصندوق لتنمية موارد الاهلي، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وحاجة النادي لزيادة الموارد”.