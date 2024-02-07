أمم أفريقيا.. تشكيل كوت ديفوار المتوقع لمباراة الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب كوت ديفوار مع الكونغو الديموقراطية على ملعب الحسن واتارا ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق أحداث المواجهة المصيرية بين الكونغو وكوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الحسن واتارا.



تشكيل كوت ديفوار المتوقع لمباراة الكونغو الديموقراطية:



في حراسة المرمى: يحى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري - فرانك كيسي - سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي - ماكس جراديل - نيكولاس بيبي.

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى مباراة نصف النهائي، عقب التغلب على نظيره مالي، بهدفين لهدف، في الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية؛ حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما سجلوا هدف الفوز في الدقيقة 122 من الشوط الإضافي الثاني.

فيما حجز منتخب الكونغو الديمقراطية بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقق أول فوز له في النسخة الحالية من المنافسة على حساب نظيره الغيني، بنتيجة 3-1، ليتأهل «الفهود» للمرة الخامسة في تاريخه إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

