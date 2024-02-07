خاص.. رفض كل المحاولات.. "فتح الله" في طريقه للرحيل عن بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب محمود فتح الله المدرب العام للفريق الأول لنادي بيراميدز، من الرحيل عن الفريق، قبل الإعلان عن المدير الفني الأجنبي الجديد.

وكان نادي بيراميدز، أعلن رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو، بسبب النتائج السيئة، على أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد اليوم الأربعاء، عقب انتهاء مران الفريق.

وعلم موقع الخليج 365، أن محمود فتح الله عقد العزم على الرحيل عن الفريق، وخوض تجربة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن مسئولي بيراميدز، حاولوا إعادة محمود فتح الله عن قراره، ولكنه أصر على الاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل النادي، والرحيل بشكل جيد.

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