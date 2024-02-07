أول تعليق من يورتشيتش بعد توليه تدريب بيراميدز

علق الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، على توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، معرباً عن سعادته بتواجده مع السماوي.

وأعلن نادي بيراميدز منذ قليل، تعاقده مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، ليقود الفريق السماوي في الفترة المقبلة، خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وأكد يورتشيتش في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أنه بمجرد أن عُرض عليه تدريب الفريق وافق على الفور، لمعرفته بالسمعة الطيبة التي يتمتع بها النادي في مصر وإفريقيا، وإدارته المحترفة.

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وأشار إلى أن بيراميدز يمتلك إمكانيات كبيرة، وكذلك مجموعة لاعبين يمتازون بالجودة العالية، ويثق بأنه سيحقق النجاح في هذا المكان المثالي الذي يمتلك كل المقومات.

وأوضح أنه اطمأن على مستقبل النادي، خاصة بعد أن شاهد الخطط الطموحة التي يمتلكها، عقب جلسته مع ممدوح عيد رئيس النادي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات ومساعد المدير الرياضي، وجاهز للمنافسة على جميع البطولات.

وشدد على أنه تابع الكثير من مباريات بيراميدز خلال الفترة الماضية، ويعلم جيدًا مدى الجودة التي يمتاز بها هذا النادي.

وتحدث مع لاعبيه في أول جلسة، مؤكداً على أنه يثق كثيرًا في المجموعة وبالتعاون واللعب بروح واحدة سيكون النجاح هو المستقبل لهذا النادي.

واختتم يورتشيتش تصريحاته، مؤكداً بأنه سيعمل على تحقيق طموحات الإدارة خلال الفترة المُقبلة، ويأمل أن يكون وجوده على رأس الجهاز الفني إضافة للنادي