مدرب بيراميدز الجديد: سأعمل على تحقيق طموحات الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، على توليه المسئولية الفني للسماوي، معبرا عن سعادته البالغة بهذه التجربة، مؤكدا على أنه بمجرد عرض الأمر عليه وافق على الفور لمعرفته بمدى السمعة الطيبة التي يتمتع بها النادي في مصر وقارة أفريقيا.

وأوضح "يورتشيتش" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن النادي يمتلك مجموعة لاعبين يمتازون بالجودة العالية، ويثق بأنه سيحقق النجاح في هذا المكان المثالي.

وأوضح المدرب الجديد أنه اطمأن كثيرا على مستقبل النادي بعدما شاهد الخطط الطموحة، التي يمتلكها النادي بعد جلسته مع المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات ومساعد المدير الرياضي، ووافق على الفور وجاهز للمنافسة على جميع البطولات.

وأكمل يورتشيتش أنه تابع الكثير من مباريات الفريق خلال الفترة الماضية ويعلم جيدا مدى الجودة التي يمتاز بها هذا النادي وتحدث مع لاعبيه في أول جلسة على أنه يثق كثيرا في المجموعة وبالتعاون واللعب بروح واحدة سيكون النجاح هو المستقبل لهذا النادي.

وأتم تصريحاته أنه سيعمل على تحقيق طموحات الإدارة خلال الفترة المقبلة، ويأمل أن يكون وجوده على رأس الجهاز الفني إضافة للنادي خلال الفترة المقبلة.

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