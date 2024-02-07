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3 كوادر تمثل مصر في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقي الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي، باختيار ثلاث كوادر مصرية للتواجد بدورة الالعاب الاولمبية " أولمبياد باريس 2024".

حيث تم اختيار  على عاصم، عضو اللجنة الفنية بالإتحاد الدولي للخماسي الحديث وعضو مجلس ادارة الإتحاد المصري، ضمن اللجنة الفنية في اولمبياد باريس 2024، واختيار الحكمه الدولية رباب حسامة ضمن حكام دورة الألعاب  والحكمة الدولية نادين جلال كمتطوعة في أولمبياد باريس.

ومن جانبه تقدم الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان امين عام اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الإتحاد الدولي ، وأعضاء مجلس الإدارة ، والمدير التنفيذي ، بخالص التهنئة  للثلاثي المصري متمنين لهم التوفيق والنجاح في رفع أسم مصر بالمحافل العالمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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