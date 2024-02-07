منتخب قطر يضرب إيران بثنائية في الشوط الأول بنصف نهائي كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب قطر بهدفين لهدف علي نظيره منتخب إيران في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا.

وكان منتخب ايران قد تقدم عن طريق سردار ازمون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ، لتصبح النتيجة 1/1 .

ثم نجح جاسم جابر مدافع منتخب قطر في احراز هدف التعادل لمنتخب بلاده ضد ايران في الدقيقة 18 من المباراة المقامة حاليا بينهما في الدور قبل النهائي لبطولة أمم أسيا، على ملعب ستاد الثمام.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تمكن أكرم عفيف من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب القطري، ليحسم نتيجة الشوط الأول لصالح العنابي بهدفين لهدف.

تشكيل منتخب قطر لمباراة إيران في كأس آسيا 2023

حراسة المرمى: مصعب برشم

خط الدفاع: جاسم جابر، المهدي علي، لوكاس ميندس، بيدرو ميغيل.

خط الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

خط الهجوم: أكرم عليف، يوسف عبد الرازق، المعز علي.

بينما جاء تشكيل منتخب ايران :

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: رامين رضائيان، حسين كناني، شجاع خليل زادة، إحسان حاج صافي.

وسط الملعب: سامان قدوس، سعيد عزت الله، أميد أمير إبراهيمي، علي رضا جهانبهش.

الهجوم: سردار أزمون، مهدي تارمي.