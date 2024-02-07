تشكيل نيجيريا الرسمي أمام جنوب أفريقيا.. أوسيمين يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن التشكيل الرسمي لنسور الخضر لمواجهة جنوب أفريقيا التي تجمعهما في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار2023 وتستمر حتى 11 الأحد المقبل.

تشكيل نيجيريا الرسمي أمام جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: أوساي صامويل– أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

مشوار نيجيريا لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

تأهل منتخب نيجيريا وصيفيا للمجموعة الأولي التي تضم كلا من: غينيا الاستوائية وكوت ديفوار وغينيا بيساو، بدأت النسور الخضراء المشوار بتعادل إيجابى مع غينيا الاستوائية بهدف لمثله، قبل الفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف، ليتأهل وصيفا برصيد 7 نقاط، ثم أطاح بالمنتخب الكاميرونى في دور ثمن النهائي، قبل الفوز على أنجولا بهدف نظيف في ربع النهائي، ليضرب موعدا مع جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويدخل منتخب جنوب أفريقيا بقيادة هوجو بروس، المدير الفني المباراة على أمل تخطي منتخب نجيريا والتأهل لنهائي بطولة كأس الإفريقية لتحقيق اللقب الثاني الغائي منذ أكثر من 28 عاما.