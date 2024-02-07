محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى محمد سامح، مهاجم الزمالك الجديد المنضم حديثا من نادي وادي دجلة مواليد 2003، سعادته الشديدة بالانضمام للفريق الأبيض.

قال محمد سامح في لقاء تلفزيوني عبر قناة الزمالك: "أنتمي لنادي الزمالك من قبل الانضمام، وحسين السيد هو أول من تحدث معي من أجل اللعب للأبيض، لأنه يعرفني".

أكمل: "لم أتردد لحظة في قبول عرض الزمالك لأنني زملكاوي وعائلتي كلها تنتمي إلى هذا النادي، ووقعت لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح أحقية شرائي من نادي وادي دجلة".

أضاف: "طموحي أن أتواجد مع الفريق الأول في الفترة المقبلة وأشترك في المباريات، وشيكابالا مثل أعلى لي ولكل لاعب في مصر بجانب أحمد مصطفى زيزو".

وأتم تصريحاته: "سأبذل أقصى جهد من أجل المشاركة في المباريات مع الفريق الأول وأتمنى دعم ومساعدة شيكابالا وزيزو وعبدالله السعيد لي بصناعة أهداف كثيرة مع الأبيض".مهاجم الزمالك الجديد: أتمنى الدعم والمساعدة من شيكابالا والسعيد

أبدى محمد سامح، مهاجم الزمالك الجديد المنضم حديثا من نادي وادي دجلة مواليد 2003، سعادته الشديدة بالانضمام للفريق الأبيض.

قال محمد سامح في لقاء تلفزيوني عبر قناة الزمالك: "أنتمي لنادي الزمالك من قبل الانضمام، وحسين السيد هو أول من تحدث معي من أجل اللعب للأبيض، لأنه يعرفني".

أكمل: "لم أتردد لحظة في قبول عرض الزمالك لأنني زملكاوي وعائلتي كلها تنتمي إلى هذا النادي، ووقعت لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح أحقية شرائي من نادي وادي دجلة".

أضاف: "طموحي أن أتواجد مع الفريق الأول في الفترة المقبلة وأشترك في المباريات، وشيكابالا مثل أعلى لي ولكل لاعب في مصر بجانب أحمد مصطفى زيزو".

وأتم تصريحاته: "سأبذل أقصى جهد من أجل المشاركة في المباريات مع الفريق الأول وأتمنى دعم ومساعدة شيكابالا وزيزو وعبدالله السعيد لي بصناعة أهداف كثيرة مع الأبيض".

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