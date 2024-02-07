"مستمر حتى كأس العالم".. تمديد عقد كوبر مع المنتخب السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم برئاسة صلاح الدين رمضان، تمديد عقد الجهاز الفني للمنتخب السوري الأول، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وذكر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على " فيس بوك": " قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم تمديد عقد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول هيكتور كوبر وجهازه المعاون، وذلك حتى نهاية التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026".

ونجح كوبر في الصعود مع المنتخب السوري، إلى دور ال 16 ببطولة أمم آسيا 2023 المقامة في قطر للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يتعرض للهزيمة على يد المنتخب الأردني بركلات الترجيح.

وكان كوبر تولى مهمة المنتخب السوري منذ فبراير 2023، ويرافق الأرجنتيني في الجهاز الفني لمنتخب سوريا، الثنائي المصري محمود فايز كمدرب مساعد، وعصام الحضري كمدرب لحراس المرمى.