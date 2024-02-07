كوت ديفوار والكونغو .. التعادل يسيطر على الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار والكونغو الجارية الآن على ملعب الحسن واتارا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة وإهدار الفرص خلال مجريات نصف اللقاء الأول، إلا أن الشباك لم تهتز طوال الـ45 دقيقة الأولى وكان التعادل السلبي سيدًا للموقف.

بدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: يحيى فوفانا.

الدفاع: ويلفريد سينجو، ويلي بولي، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

وسط الملعب: سيكو فوفانا، ميشيل سيري، فرانك كيسيه.

الهجوم: ماكس جراديل، سيباستيان هالير، سيمون أدينجرا.