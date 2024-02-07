أسامة عرابي يعلق على تعيين حسام حسن لتدريب منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قال الكابتن أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه سعيد بحصول الكابتن حسام حسن على فرصة تدريب منتخب مصر، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المدربين الوطنيين الذين نجحوا مع المنتخب مثل الكابتن "الجوهري"، والكابتن حسن شحاتة.

وأضاف "عرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، برنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن حسام حسن رشح لتدريب منتخب مصر أكثر من مرة، ولكن كان يتم استبعاده لأسباب غير معروفة، معقبًا:" في ناس مش عايزة حسام حسن يجيي يدرب المنتخب، وهذا كان أحد أسباب استبعاده من تدريب المنتخب".

وأوضح أن اختيار حسام حسن لتدريب منتخب مصر اختيار موفق، لأن لديه خبرات كبيرة في التدريب، خلاف أنه من أهم اللاعيبة في تاريخ مصر، ودرب الكثير من الفرق، وحقق الكثير من النجاحات، ويستحق الفرصة.

وودّعت مصر بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأحد (28 يناير/ كانون الثاني 2024) على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو.