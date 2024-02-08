فاروق جعفر: اعداد جيل جديد للكرة المصرية أصبح ضرورة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب كوت ديفوار كان محظوظًا للغاية وكرة القدم دائمًا فيها الكثير من المفاجآت، مشيرًا إلى أن قرار إقالة جيان لويس من تدريب المنتخب الإيفواري كان رائعًا، وتم إعداد اللاعبين نفسيًا مرة آخرى حتى صعدوا للنهائي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك منتخبات لا تكون مرشحة للظفر باللقب القاري، وفجأة تظهر بشكل قوي خلال منافسات البطولة، ومن الوارد بنسبة كبيرة تتويج كوت ديفوار بأمم إفريقيا، والأمر يتوقف على اللاعبين ودوافعهم ورغبتهم في تحقيق إنجاز، وسبق وحدث ذلك مع منتخب مصر في بطولات سابقة".

وأضاف: "منتخب مصر كان يمتلك أفضل الأجيال في 2006 و 2008 و 2010، وهناك نجومًا تألقوا في البطولات القارية، ويستحقوا الحصول على فرص حقيقية للتواجد في المنتخبات الوطنية، ومن حق حسام حسن التواجد في منتخب مصر، وخاض تجارب تدريبية عديدة، على الجميع دعمه ومساندته".

وواصل: "يجب إعداد أجيال من المدربين للمرحلة المقبلة، للعمل في المنتخبات الوطنية، سبق وعملت في اتحاد الكرة في منصب المدير الفني واقترحت العديد من الأمور، ووجدت معارضة كبيرة، وكانوا يرفضون حضوري الاجتماعات، وسألت مسئولين في الكاف عن ذلك، وأبلغوني بأحقية المديريين الفنيين للاتحادات في الحضور، ثم دخلت أزمة معهم بسبب ذلك".

وأكمل: "حصلت على دورات تدريبية كثيرة، ودائمًا كنت أعمل بالورقة والقلم، وعلينا أن نساهم في نجاح حسام حسن، خصوصا في ظل وجود رغبة من الجماهير والإعلام في الاستعانة به حاليًا، والتوقف عن الحديث حول عيوبه أوالعصبية، يجب منحه فرصة كاملة من أجل النجاح مع منتخب مصر".

وأتم: "سأتحدث مع حسام حسن لتهئنته، وإبراهيم حسن هو من يتولى العديد من الأمور خارج الملعب".