إبراهيم حسن يتحدث عن أزمة محمد صلاح "لا مجال للدلع"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث إبراهيم حسن مدير الكرة بمنتخب مصر عن الفترة المقبلة بعد إعلان تعيين شقيقه حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، وذلك خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

وقال إبراهيم حسن:" عندما يكون لديك لاعب مثل محمد صلاح، يجب أن تكون سعيد وليس العكس، سنتواصل مع كل اللاعبين في الفترة المقبلة سواء صلاح او تريزيجه او حجازي".

وتابع: "نصيحتي للمتربيصين توقفوا عن الحديث، لأنه لا يوجد مشكلة مع محمد صلاح".

كما تطرق ابراهيم حسن في حديثه عن عن معدل الاعمار في المنتخب، وأكد أنه سيعمل في الفترة المقبلة علي النزول بأعمار اللاعبين، موضحًا ان كأس العالم 2026، سيكون هناك لاعبين في عمر الـ36 عامًأ ولا بد من النزول بمعدل الأعمار.

وأكد: لن ينضم للمنتخب إلا اللاعب المجتهد ويجب أن يأكل "النجيلة" ولا يوجد مجال للدلع.