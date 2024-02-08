قرار جديد من الاهلي بشأن محمد الشناوي.. تفاصيل 

يترقب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الاهلي قرارًا جديدًا من قبل إدارة النادي، وذلك بعد إصابته في الكتف، وإجراءه عملية جراحية.

وكان محمد الشناوي قد تعرض للإصابة في الكتف مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

وعلم “كورة 365” على أن مسئولو النادي الاهلي استقروا على سفر محمد الشناوي إلى قطر خلال الفترة المقبلة؛ وذلك من أجل إجراء فترة التأهيل هناك على غرار أكرم توفيق ومحمود متولي ثنائي الفريق اللذان خضعا للتأهيل.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة النادي الاهلي في ظل الأجهزة الحديثة المتوفرة هناك، كذلك في ظل تعافي الثنائي أكرم توفيق ومحمود متولي سريعًا بعد إجراءهم عملية الرباط الصليبي في أوروبا، ومن ثم التأهيل في قطر.

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وكان النادي الاهلي قد تعاقد مع محمود الزنفلي، حارس مرمى الداخلية الأسبق، وذلك على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لحين عودة محمد الشناوي من الإصابة.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.