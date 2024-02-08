رسمياَ.. مدافع الأهلي خارج لقاء شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية التي أجراها خالد عبدالفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.
وأكد رئيس الجهاز الطبي، أن خالد عبدالفتاح أجرى أشعة رنين واستكمل باقي الفحوصات الطبية، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الإثنين الماضي على استاد السلام.
وتأكد غياب خالد عبد الفتاح عن لقاء شباب بلوزداد التي تقام بالجزائر يوم 16 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.