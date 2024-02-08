بعد رحيله.. مارسيلو جروهي يوجه رسالة مؤثرة لجمهور الاتحاد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي رسالة مؤثرة لجمهور نادي الاتحاد السعودي بعد إعلان رحيله رسميًا عن قلعة النمور ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال جروهي في رسالة لجمهور الاتحاد: " شكرًا نادي الاتحاد العظيم، شكرًا جماهير الاتحاد، وأضاف: " استمر غروهي أو رحل، سيبقى حب هذا النادي في قلبي للأبد ".

وكان الاتحاد قد أعلن رحيل الثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي و إيجور كورنادو عن النادي، واستمرار رومارينيو حتى نهاية الموسم الكروي الجاري بقرار من المدير الفني مارسيلو جالاردو.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على الطائي

حقق فريق الاتحاد فوزًا مهمًا على الطائي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مؤجلات الدوري السعودي للمحترفين ليرتقي فريق النمور غلى المركز الخامس بدوري روشن.

بهذه النتيجة يرفع فريق الاتحاد رصيده إلى النقطة 31 ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

ترتيب دوري روشن

1 – الهلال .. 53 نقطة

2 – النصر .. 46 نقطة

3 – الأهلي .. 40 نقطة

4 – التعاون .. 34 نقطة

5 – الاتحاد .. 31 نقطة